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Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti

Kayıp şahıslar buldu olay yeri inceleme tespit etti

Kayseri Şehir Hastanesi'nde üzerinde kimlik olmayan ve tüm vücudu felçli olan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde üzerinde kimlik olmayan ve tüm vücudu felçli olan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Kayıp şahsın üzerinde kimlik bulunmaması üzerine parmak izinden çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise parmak izinden, şahsın kimliğini kısa sürede tespit ederek ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm vücudu felçli ve kendisini ifade edemeyen kimliksiz bir erkek şahsın bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda üzerinde kimliği olmayan ve kendisini ifade edemeyecek durumda olan şahsın kimliğinin belirlenmesi için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Şahsın parmak izleri alınarak parmak izi arşivindeki izlerle çok kısa bir süre içerisinde karşılaştırılması sonucu kayıp kişinin 46 yaşındaki E.Ü. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen kayıp E.Ü., Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince ailesine teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yetkilileri; parmak izinin gündelik yaşamda önemli bir yerinin olduğu, sadece suç ve suçlu ile mücadelede şüpheli şahısların kimlik tespitine yaramadığı, aynı zamanda kendini ifade edemeyen yaşlı, engelli ve benzeri şahısların da kimlik ve ikametlerinin tespit edilerek, ailelerine tesliminde kolaylıklar sağladığı bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehir Hastanesi Kayseri 3. Sayfa Haberler

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