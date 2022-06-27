Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmalarına köylüler de katıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde 17 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ederken, çalışmalara köylüler de katıldı. Ellerine uzun sopalar alan köy sakinleri, Güneş'i çayda aramaya başladı.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 17 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Polis Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 17. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem havadan hem de suda sürdürülüyor. Devam eden arama çalışmalarına köylüler de katılıyor. Köylüler, ellerine aldıkları sopalarla suda sürdürülen çalışmalara destek veriyor.