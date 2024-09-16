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Kayıp Sağlık Çalışanı Şahin Caner, Otomobilinde Ölü Bulundu

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Karaman'da kayıp olarak aranırken, otomobilinde silahla kalbinden vurulmuş halde ölü bulunan sağlık çalışanı Şahin Caner, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da kayıp olarak aranırken, otomobilinde silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunan sağlık çalışanı Şahin Caner, dualarla toprağa verildi.

Şahin Caner için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Caner'in ailesi, yakınları ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Caner'in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

"Olay dün yaşandı"

Edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanı Şahin Caner'e (37) ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışma başlatan ekipler Caner'in aracının en son Yunus Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştıran ekipler otomobili Dereköy yolu üzerinde park halinde buldu. Aracın yanına giden ekipler Caner'i kapıları kilitli olan otomobilin içinde hareketsiz vaziyette görünce, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi istedi. Otomobilde hareketsiz halde duran şahsa müdahale etmek için aracın camı itfaiye gelmeden kırılarak kapıları açıldı. Sağlık ekibi araç içerisinde silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde olan Caner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Caner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yaptığı öğrenilen Şahin Caner'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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