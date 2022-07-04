Kayıp operatörü arama çalışmalarına katılan 650 personele Kızılay'dan gıda desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp operatörü arama çalışmalarına katılan 650 personele Kızılay'dan gıda desteği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayıp operatörü arama çalışmalarına katılan 650 personele Kızılay'dan gıda desteği

Kızılay, Düzce'de kayıp operatör Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarına katılan 650 personele gıda desteğinde bulunuyor.

Kızılay, Düzce'de kayıp operatör Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarına katılan 650 personele gıda desteğinde bulunuyor.

Kızılay, Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Çeşitli illerden gelen arama kurtarma personeline her öğün 650 kişilik gıda malzemesi temin eden Kızılay, vatandaşlara su, çay, kek gibi ikramlarda bulunarak yaraları sarıyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılay Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title