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Kayıp olarak aranıyordu, otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp olarak aranıyordu, otel odasında ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu'da kayıp olarak aranan şahıs, bir otel odasında ölü bulundu.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da kayıp olarak aranan şahıs, bir otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kayıp olarak aranan F.A. (44) isimli vatandaş, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir otelin odasında çamaşır ipiyle asılı vaziyette ölü bulundu. Ölen adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kayıp olarak aranıyordu, otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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