Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu

Çorum'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan, 34 yaşındaki torna ustası Oğuzhan Tatar'ın cesedi bulundu.

Olay, dün gece Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, barajda bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, gencin ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunduğu Oğuzhan Tatar (34) olduğu tespit edildi.

Gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Osmancık'ta toprağa verildi

Çomar barajında cesedi bulunan Oğuzhan Tatar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Tatar'ın cenazesi Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Cami'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. - ÇORUM