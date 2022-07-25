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Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp olan şahıs çay kenarında ölü bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, Filyos Çayı'nın kenarında ölü bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, Filyos Çayı'nın kenarında ölü bulundu.

İlçede ikamet eden Mevlüt Ören (43) yaklaşık 1 hafta önce evden ayrılarak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Ören'i Filyos Çayı'nın kenarında buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filyos Çayı Jandarma Karabük 3. Sayfa Haberler

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