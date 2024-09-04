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Kayıp Narin'i arama çalışmalarında mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı

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Diyarbakır'da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma 3-sayfa Güncel

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