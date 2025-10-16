Haberler

Kayıp Muharrem Kılınç'ın Cansız Bedeni 14 Yıl Sonra Bulundu

Eskişehir'de kayıp olan Muharrem Kılınç'ın cansız bedeni, kardeşi tarafından öldürülüp ahırın temeline gömüldükten 14 yıl sonra bulundu. Olay, köyde büyük şaşkınlık yarattı.

Eskişehir'de 2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ın kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Öte yandan Muharrem Kılınç'ın ilkokul arkadaşı, "Olayı duyunca şaşırdım. Herkes Muharrem'i Mersin'e gitti orada kayıp biliyordu" dedi.

Eskişehir Kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta olan Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından bu yana kayıp olan ve 2024 yılında jandarma ekiplerine bildirilen Muharrem Kılınç'ın cansız bedeni, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri'nin titiz çalışması ve cumhuriyet savcısının teminatı ve takibi ile bulunmuştu. Muharrem Kılınç'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Kardeşi A.K. tarafından öldürülüp, battaniyeye sarıldıktan sonra Yahnikapan Mahallesi'ndeki 90 dışkapı numaralı evin bahçesindeki ahırın temeline kazılan yarım metrelik çukura gömülen Muharrem Kılınç'ın, kafasına aldığı kürek darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Maktulün ilkokul arkadaşı anlattı

Öte yandan Muharrem Kılınç'la ilkokul arkadaşı olan Dursun Sak, hala şokta olduğunu aktararak, "Muharrem'le beraber ilkokulda arkadaşımız, askere beraber gittik. Bu olayı duyunca gerçekten şok olduk, köy olarak da şok olduk. Bugüne kadar böyle bir olay köyümüzde hiç yaşanmış bir şey değil. Bütün köy olarak buna hepimiz üzülüyoruz. Öldüren kardeşinin de böyle yapacağına herkes çok şaşırıyor. Biri daha baba yiğit, daha güçlü. A.K. gibi iki tanesini tek eliyle havaya kaldırır. Çok güçlüydü rahmetli. Biz gençken güreş yapardık, iki kişi yıkamazdı. O derece baba yiğit biriydi. Hep yakındık birbirimize. Düğünlerde, bayramlarda şakamız, muhabbetimiz olurdu" dedi.

"Herkes Mersin'de kayıp biliyordu"

Muharrem Kılınç'ın gittiği Mersin'de kayıp olduğunu bildiklerini söyleyen Sak şöyle devam etti:

"Herkes evlendikten sonra herkes kendine bir yol çizdi. Bu da İzmir'e gitti. Bir daha uzun süre birbirimizi göremedik. Köy olarak da gelmedi bize, çok seyrek geldi. Sonra da eşinden ayrılmış diye duyduk. En sonunda da öldüğünü. Herkes Mersin'e gitti, Mersin'de kayıp biliyordu. A.K. benim komşum, komşuluğu da iyiydi. Böyle bir şey yapacağını da hiç kimse tahmin edemedi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
