Kayıp mandalarını ormanda silahla vurulmuş halde buldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir vatandaş, kaybolan mandalarını ormanda silahla vurulmuş halde buldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünde yaşayan Hamdi Erkan isimli vatandaşa ait 3 manda kayboldu. Erkan, kaybolan mandalarını ormanlık alanda silahla vurulmuş halde buldu. Mandalardan ikisinin telef olduğunu gören Erkan, yaralı haldeki mandayı ise tedavi edilmek üzere veteriner polikliniğine götürdü. Ağır yaralı olduğu belirlenen yaralı manda ise hayati tehlikesi sebebiyle kesildi.

Jandarma ekipleri ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mandalarının avcılar tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen Hamdi Erkan, telef olan mandaların yabani hayvanları avlamak isteyen şahıslar tarafından yem olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini ifade etti. - KASTAMONU