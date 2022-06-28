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Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan yaklaşık 50 kurbanlık koyun, ekiplerin dron ile yaptığı arama sonrası bulundu.

Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan yaklaşık 50 kurbanlık koyun, ekiplerin dron ile yaptığı arama sonrası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir çoban, ilçeye bağlı Kıranardı mevkiinde yaklaşık 50 kurbanlık koyunu kaybeden çoban durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dron ile havadan yapılan aramada, kayıp koyunların bulunduğu alan tespit edildi. Koyunlara ulaşan ekipler, yaklaşık 50 koyunu çobana teslim etti.

Koyunlara ulaşan çoban ise AFAD ve JAK ekiplerine teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kayseri AFAD 3. Sayfa Haberler

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