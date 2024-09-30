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Kayıp Kız Çocuğu Sumaye Saed Muhammed Azız Bulundu

Kayıp Kız Çocuğu Sumaye Saed Muhammed Azız Bulundu
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Van'da kayıp başvurusu yapılan 2010 doğumlu Sumaye Saed Muhammed Azız, İpekyolu ilçesinde bulundu. Emniyet, aileye kızlarının sağ salim bulunduğunu bildirdi.

Van'da hakkında kayıp başvurusu bulunan Sumaye Saed Muhammed Azız isimli kız çocuğu bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kayıp başvurusu bulunan Sumaye Saed Muhammed Azız (2010) isimli kızımızın İpekyolu ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edilmesi üzerine; 30 Eylül 2024 tarihinde tespit edilen ikamete geçilerek kayıp kızımız Sumaye Saed Muhammed Azız'e ulaşılmış ve ailesine kızımızın bulunduğu bilgisi verilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu Güvenlik 3-sayfa Yaşam van

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