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Kayıp Kediye 2 Bin TL Ödül

Kayıp Kediye 2 Bin TL Ödül
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Hatay'da, 15 gündür kayıp olan 'Pamuk' isimli kedisini bulana 2 bin TL ödül vereceğini açıklayan Kader Baş, kedisinin geri dönmesini umut ediyor.

Hatay'da 15 gündür beslediği 'Pamuk' isimli kedisini kaybeden Kader Baş, kedisini bulana 2 bin TL ödül verecek.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Kader Baş, yaklaşık 15 gün önce scottish cinsi kum beji renkli bir kedi sahiplendi. Baş, kısa sürede alıştığı kediye 'Pamuk' ismini verdi. Geçtiğimiz gün veterinere götürdüğü esnada kaçan 'Pamuk' için üzüntüye kapılan genç kadın, kedisini bulana 2 bin TL ödül vadediyor.

"Pamuk'u bulana 2 bin TL ödülümüz var"

Kedisini bulana 2 bin TL para ödülü vereceğini belirten Kader Baş, "Pamuk yaklaşık olarak 15 gündür bizimle ama ben kedileri zaten çok fazla seviyorum. Çok kısa süre içerisinde birbirimize alıştık Pamuk'la. Bugün de veterinere giderken maalesef yolda kaybettik. Bizim dışarıda beslediğimiz kedilerimiz de var. Her gün düzenli olarak yemekleri, su ve bazen de ödül mamaları veriyorum. İş yerimizde içeriye geliyorlar ve birlikte vakit geçiriyoruz. Pamuk ismine duyarlı; Pamuk diye kısık sesle çağrıldığında tepki veriyor. Kum beji renginde, çipli ve 18 aylık erkek scottish cinsi kedi. Erkek olduğu için biraz daha büyük görünebiliyor. Pamuk'u bulana 2 bin TL ödülümüz var. Pamuk'un gerçekten geri dönmesini ve beraber vakit geçirmek istiyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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