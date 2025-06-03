Kayıp Keçi 3 Gün Sonra Mağarada Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp keçisini bir mağarada bulan vatandaşın yardımına, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yetişti. Düştüğü mağarada 3 gün mahsur kalan keçi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde bir vatandaşa ait keçi, 3 gün önce kayboldu. Uzun aramalar sonucu kayıp keçisinin düştüğü bir mağarada mahsur kaldığını gören vatandaş, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine keçiyi kurtarmak için bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekibinden de destek istendi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, keçinin sahibi ile birlikte mahsur kaldığı mağaranın bulunduğu yere gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki mağaraya ip sarkıtarak inen ekipler, kaya parçaları ile kapanan girişi kırarak temizledi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - ANTALYA