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Kayıp Kadının Cenazesi Bulundu, Cinayet Şüphesiyle Tutuklamalar Gerçekleşti

Kayıp Kadının Cenazesi Bulundu, Cinayet Şüphesiyle Tutuklamalar Gerçekleşti
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Kırıkkale'de 19 gündür kayıp olan Sevgi Gülden Yalçıner'in cenazesi Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Yapılan incelemelerde Yalçıner'in cinayete kurban gittiği belirlendi ve olayla ilgili olarak iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı. Cenazesi, memleketi Kırşehir'de defnedildi.

Kırıkkale'de 19 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cenazesi; memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşıyla Köprü köy yakınındaki köprüden atıldığı tespit edildi. Kan donduran cinayetle ilgili kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı. Cinayete kurban giden Yalçıner'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Kaman ilçesi Başköy'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Yalçıner için helallik istendi. Kılınan namazın ardından Yalçıner'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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