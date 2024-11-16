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Kayıp kadının cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde gardıropta bulundu

Kayıp kadının cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde gardıropta bulundu
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24 yaşındaki Jennifer, 31 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra kayıp olarak bildirildi. Polis, komşularının apartmanından gelen kötü kokudan şikayet etmesinin ardından kayıp bir kadının parçalanmış kalıntılarını bir gardıropta bulduğunda korkunç bir keşifte bulundu.

Kolombiya'nın Bogota kentinde yaşanan bir olay kısa sürede ülkede gündem yarattı. İşitme engelli olan 24 yaşındaki Jennifer Velandia, 31 Ekim'de ortadan kayboldu. Ailesi genç kadının işitme cihazı olmadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyerek durumu polise bildirdi. Olayı araştıran polis ekipleri Velandia'nın komşularının dairesinden kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine olay yerine geldi.

Velandia'nın cesedinin kaybolmasından 10 gün sonra cansız bedeni parçalara ayrılmış halde gardırobun içinde bulundu. Eski sevgilisi William David Márquez Muñoz, iddia edilen cinayet nedeniyle tutuklandı.

Cinayet gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinde Márquez'in uzun süre bina girişinin dışında gizlice dolaştığı fark edildi. Márquez, 29 yaşındaki Velandia'nın bir gardıropta korkunç bir şekilde bulunmasının ardından ağırlaştırılmış kadın cinayeti, fidye için kaçırma, şantaj ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya. Kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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