Ekipler seferber oldu, mahalleli sokağa döküldü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.

Ekipler seferber oldu, mahalleli sokağa döküldü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşlı kadının evde olamadığını tespit ederken meraklı mahalleli ise olup biteni öğrenmek için sokağa döküldü.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesinde H.K. isimli yaşlı kadından yakınları haber alamayınca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadının evine camdan girerek incelemede bulundu. yapılan inceleme neticesinde yaşlı kadının evde olmadığı tespit edilirken ekipleri gören meraklı vatandaş ise olup biteni öğrenmek için sokağa döküldü. Ekiplerin evde kimsenin olmadığını söylemesi sonrasında ise yaşlı kadının tanıdıkları rahat bir nefes aldı.