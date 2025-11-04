Haberler

Kayıp İmam İlker Topaloğlu Ölü Bulundu, Cenazesi Uğurlandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki imam İlker Topaloğlu, deniz kenarında aracında ölü olarak bulundu. Cenazesi memleketi Balıkesir'de sevenlerinin katılımıyla defnedildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki imam ölü olarak bulunduktan sonra cenazesi memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinin Hallaçlar Mahallesi'ne gönderilerek sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde İnebolu-Abana kara yolu İskelle mevkiinde sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu'nun cenazesinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine gönderildi. Hallaçlarlar Kırsal Mahallesi'nde kılınan öğle namazını müteakip İlker Topaloğlu'nun cenaze namazı köy meydanında kılındı.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar cenaze namazını kıldırdı. İl Müftüsü Yaşar, cenaze töreni sonrası merhumun baba evini ziyaret ederek dua etti, merhumun imam babası Natik Topaloğlu'na, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazına Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, AK Parti Balıkesir eski Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze daha sonra omuzlar üzerinde Hallaçlar Mezarlığı'nda defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
