Kayıp İki Çocuk Şırnak'ta Hızla Bulundu

Güncelleme:
Şırnak'ta kaybolan iki çocuk, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yaklaşık bir saat içinde bulunarak ailelerine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, çocuklarla ilgili olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Şırnak merkezde dün saat 17.00 sıralarında, polis merkezine kayıp iki çocuk ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin hızlı ve titiz çalışması sonucu, 2019 doğumlu M.D. ile 2019 doğumlu M.D. isimli iki küçük çocuk, kaybolduktan yaklaşık bir saat içinde bulundu. Bulunan çocuklar sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, çocuklarla ilgili herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini açıkladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
