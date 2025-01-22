Kayıp İbrahim Börklü'nün Kardeşinden Şok İddia: 3 Milyon TL'yi Alıp Kayboldu

Hatay'da kayıp İbrahim Börklü'den 8 gündür haber alınamıyor. Börklü'nün kuzeni Mehmet Fizan, teyzesinin oğlunun öldürülmüş olacağından şüphe duyduklarını ifade ederek, iş yerinden 23 arkadaşından kar payı karşılığı para aldığını iddia etti.

Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası İbrahim Börklü, 15 Ocak'ta 'işe gidiyorum' diyerek evinden çıktı ve bir daha dönmedi. En son arkadaşları tarafından minibüse binerken görülen Börklü'nün yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 8 gündür Börklü'den haber alamayan yakınları, gelecek haberi umutla bekliyor. Börklü'nün kuzeni Mehmet Fizan, teyzesinin oğlunun öldürülmüş olacağından şüphe duyduklarını ifade ederek iş yerinden 23 arkadaşından kar payı verip para aldığını iddia etti.

Kuzeninin hayatından endişe duyduğunu anlatan Fatih Mehmet Fizan (45), "İbrahim Börklü işe gidiyorum diye saat 15.00 civarı evden çıkıyor ve saat 16.55'te eşini aramış. 19.30 gibi iş yerinden ayrıldıktan sonra amcası çarşıya bırakmış. Eşine de telefon açarak 'yedi yedi buçuk arasında gel beni al' diyor ondan sonra iş arkadaşıyla görüşüyor 'Ben beş gibi iş yerine geçeceğim şarjım, az eşim ararsa merak etmesin' diyor. Evli, iki çocuğu var. Kaybolduğu gün siyah bir pantolon, siyah bir kıyafet var üstünde de yelek gibi bir şey var. Kapüşonlu çizgili bir kıyafeti var. İş arkadaşı yol kenarına bırakırken elinde siyah bir poşet olduğunu söyledi. İbrahim ne yapıyorsun bu poşette falan filan diye sormuş ve önemsiz demiş. Arabanın arkasına koymuş sonra da inmiş dolmuşa binmiş. Kimliği, telefonu ve her şeyi yanında alarak gitmiş. Hem kendi şahsi telefonu hem de iş yerinin şirket telefonu var ikisi de yanında ama saat beşten sonra ikisi de kapanıyor ve şarjının bittiğini söylüyor, iki telefonuna da ulaşılamıyor. Eşi de saat akşam 19.30'da iş yerine gidiyor ve iş yerindeki arkadaşları İbrahim hiç gelmedi deyince eşi çok büyük panikliyor bizleri arıyor, biz de şaşırıyoruz hemen jandarmaya gittik kayıp ilanı verdik. Jandarma araştırmaya başladı ondan sonra biz de tabii çok kaygılandık hayati bir tehlikesinin olduğunu düşündük ve halen de o şekilde düşünüyoruz. Telefonları sürekli kapalı. Gidebileceği her yere gittik baktık eşi çok perişan. Ben öldürülmüş olabileceğinden şüpheleniyorum, çünkü işinden evine evinden işine giden yani bir gece hayatı olmayan böyle işlerle uğraşan bir insandı ve tam bir aile babasıydı. Aklımıza inanılmaz felaket senaryoları geliyor. Yani bir yere kaçsa göçse eşine bir bilgi verirdi. Çoluğunu çocuğunu bırakmazdı" dedi.

"Babasının hesabından toplamda 3 milyon TL'ye yakın bir para alıp kayıplara karışıyor"

Kuzeninin, babasına ait hesap üzerinden 8 kredi kartı ve yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir parayı alarak kayıplara karıştığını iddia eden Fizan, "İş yerinde arkadaşlarıyla bir para alışverişi olmuş. Paralar verilmiş, paraları çalıştırıp kar payları verilmiş. Bu depremden önceki 2023 yılı ocak ayında başlıyor, bu zamana kadar iki yıl devam ediyor ve hiçbir şekilde kimsenin parasını vermemezlik yapmıyor. Herkese paralarını veriyor ama son iki, üç ayda inanılmaz böyle bir durgunluğu ve sıkıntıları vardı. Son iki ayda üç ayda ne olduysa ödemeleri de yapamaz olmuş arkadaşlarına. Tüm iş yerindeki arkadaşları ve yakın çevresi inanılmaz derecede rahatsız bu konudan. Ortada yok biz de çok endişeleniyoruz durumu hakkında. Yaklaşık 22-23 kişi verdikleri ana paraları alamadığı için şikayetçi olmuşlar. Polis de bir soruşturma başlatmış soruşturmanın neticesi ne olur en son babasının hesabından 30 bin TL'ye yakın bir para alıyor ama daha öncesinde bu babasının hesabını iki yıldan beri kendi kullanıyormuş. Kendi babasının hesabını paravan hesabı olarak kullanıp para aldığı arkadaşlara ödemeleri bu hesaptan gerçekleştirmiş. Babasından yaklaşık sekiz tane kredi, ek hesap limiti toplamda 3 milyon TL'ye yakın bir para alıp kayıplara karışıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY