Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

11 Haziran'da Siirt'in Pervari ilçesinde, çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek Müküs Çayı'nda düştü. Meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmalarında 39'uncu güne girerken Müküs Çayının Çetin Barajıyla birleşme noktasından, ağaç diplerine, bir çok noktada dalış icra ederek aramaya devam eden ekipler, suyun düşmesi sonucu ortaya çıkan ağaçlar ve birikinti yapan bölgeleri de kontrol ederek aramaya devam ediyor. Herhangi bir iz ve emareye henüz rastlamayan ekipler bu günde Hacımehmet köyünden kanyon içine kadar imkan veren bölgede suyun içinde dalış şeklinde ve kenarında kıyı aramasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Diyarbakır Jandarma arama kurtarma (JAK), Van Polis arama kurtarma (PAK) dalgıç ekiplerinden oluşan 130 kişiyle devam ediyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneş Siirt Eyüp 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title