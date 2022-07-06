Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 26'ıncı gününde - Haberler

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 26'ıncı gününde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 26'ıncı gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 26 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 26 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 26 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasında Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekipleri Müküs köprüsü ile tünel arası sualtı ve su üstü arama faaliyeti, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından çöplük mevki ve 1. komando ve karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği öğrenildi.

26'ıncı gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari Güneş Siirt Eyüp 3. Sayfa Haberler

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