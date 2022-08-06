Kayıp hemşirenin ailesi umutla gelecek haberi bekliyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 57 gündür aralıksız devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak amacıyla suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş için ekiplerin arama seferberliği 57 gündür sürdürüyor. Çalışmalara iş makineleri da katıldı. İş makineleri yardımıyla suyun yönünü değiştirilerek çalışmalara destek olunuyor. Devletin oğlunun bulunması için bütün imkanları seferber ettiğini söyleyen hemşirenin babası Aydın Güneş, arama çalışmalarına katılan personellere ve yetkililere teşekkür etti. Acılarının büyük olduğunu ifade eden Güneş, "57. gününde bir arkadaşını kurtarmak için kendini su attı. Hayatını kaybetti. Halen bulunamadı, çalışmalar devam ediyor. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Alla devletimize güç versin. Çok zor durumdayız. Bir an önce bunun bulunmasını istiyoruz" dedi.

Güneş'in bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini dile getiren AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, bütün kurumlarla Güneş'in bulunması için el birliğiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Coğrafyanın çok zorlu olduğuna dikkati çeken Akkoyun, "Yaklaşık 2 ay önce Müküs Çayı'nda suya kapılan arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Eyüp Güneş kardeşimizi 2 aya yakındır arama çalışmaları devam etmektedir aralıksız olarak. AFAD, jandarma, su altı dağcı ekibi, polis, su altı ekipleri, korucular ve diğer jandarma ekiplerinin unsurları çalışmalara katılmaktadır. Çalışmalar yoğun bir şekilde aralıksız devam etmektedir. Bizim şuanda en büyük amacımız Eyüp Güneş kardeşimizi bir an önce bulmak ailesine bir teselli anlamında bu acılarını hafifletmek adına kendilerine teslim etmek. Dolayısıyla bu çalışmalarımız bu hedeftedir" diye konuştu.

Çalışmalara Müküs köprüsünün Ceme Sidan deresinde devam ediliyor. - SİİRT