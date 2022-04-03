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Kayıp hayvanlar jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Elazığ'da jandarma tarafından bulunan 17 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma tarafından bulunan 17 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Koçkale Köyünde besicilik yapan M.T.'nin 17 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. Haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanların bulunması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada sonucunda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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