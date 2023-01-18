Kayıp genç kızın doğum gününde annesinden yürek burkan paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'ın annesi, "İyi ki doğdun kızım. Bu yıl bak gelincikler de erken açtı senin gibi. Sen de acele edip bizleri sensiz bıraktın.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen şiddetli yağmur ve hortum sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan Kader Buse Acar'ın annesi, "İyi ki doğdun kızım. Bu yıl bak gelincikler de erken açtı senin gibi. Sen de acele edip bizleri sensiz bıraktın. Bu gelincikler senin gelinciklerin, gel de toplayalım" sözleriyle yürekleri dağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar, yardıma gelenlere "Arabada çocuğum var" dedi ancak kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

100'e yakın noktadaki arama çalışması sonuç vermedi

Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı. Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler ve su altı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar'ın izine rastlanılamayınca, 3 Mayıs 2019'da genç kız için Sanayi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

4. yılında annesinden yürek burkan paylaşım

Kayboluşunun 4. yılında Buse Acar'ın annesi Ayla Acar, kızını doğum gününde bir kez daha andı. Acar'ın, "İyi ki doğdun kızım. Bu yıl bak gelincikler de erken açtı senin gibi. Sen de acele edip bizleri sensiz bıraktın. Bu gelincikler senin gelinciklerin, gel de toplayalım. Öğle arasında mı toplayalım, akşamüzeri mi toplayalım? Şerif yengen çiçeklerin açar açmaz bana gönderiyor her yıl. Ayşem benden önce doğum gününü kutluyor. Bana böyle sevenler bırakıp gittin. İyi ki doğdun, iyi ki yavrum" sözleri yürekleri dağladı. - ANTALYA