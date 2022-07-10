Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

Kayseri'de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kayseri'de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas Paraşüt İniş Alanı'nda görev yalan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tek başına kayıp bir erkek çocuğunu buldu. Çocuğun ailesine ulaşan ekipler, çocuğu teslim etti.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmada, kaybolan başka bir çocuğun ailesi de bulunarak ailesine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title