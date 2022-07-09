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Kayıp çocuk güven timlerince bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp çocuk güven timlerince bulundu

Kayseri'de kayıp ihbarı yapılan 11 yaşındaki kız çocuğu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timlerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri'de kayıp ihbarı yapılan 11 yaşındaki kız çocuğu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timlerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki çocuklarından haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven timleri, kayıp çocuğu yer altı çarşısında buldu.

Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu, ekiplerce ailesine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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