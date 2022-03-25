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Kayıp çocuğun cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olduğu için aranan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olduğu için aranan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksan, 3 gün önce eve gitmedi. Aksan'dan herhangi bir haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Dün akşam saatlerinde Çalışkan Mahallesi kırsalında yerde hareketsiz halde yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderdi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce ortadan kaybolan Muharrem Aksak'a ait olduğu belirlendi.

Gencin kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenilirken ailesine teslim edilen ceset, Eyyübiye ilçesinde defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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