Kayıp Balıkçıların Teknesi 8 Metre Derinlikte Bulundu
Samsun'da kaybolan iki balıkçıya ait tekne, yerli üretim row cihazı ile yapılan aramalar sonucunda 1 km açıkta 8 metre derinlikte tespit edildi. Arama çalışmaları sürüyor.
Kayıp balıkçıların teknesi açıkta 8 metre derinlikte bulundu
Kayıp tekne, yerli üretim row cihazının desteğiyle bulundu
SAMSUN - Samsun'da açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıyla ilgili yapılan arama çalışmalarında tekneye 1 km açıkta 8 metre derinlikte ulaşıldı. Balıkçıları arama çalışmaları devam ediyor.
Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış kayboldu. Kayıp balıkçılar için 114 kişinden oluşan deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kayıp şahıslar denizden, karadan ve havadan aranırken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli botta bulunan yerli üretim row cihazının desteğiyle, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte kayıp olan balıkçılara ait tekne tespit edildi.
Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, "Tekne sahil güvenlik aramasında bulundu. Sahil güvenlik, teknenin düz olarak 8 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Balıkçılar ise hiç durmandan aranıyor. Ekipler havadan, karadan ve denizden çalışıyor. İnşallah hayırlısıyla bulunacaklar" dedi.