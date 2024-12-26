Kayıp Balıkçıların Teknesi 8 Metre Derinlikte Bulundu

Kayıp balıkçıların teknesi açıkta 8 metre derinlikte bulundu

Kayıp tekne, yerli üretim row cihazının desteğiyle bulundu

SAMSUN - Samsun'da açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıyla ilgili yapılan arama çalışmalarında tekneye 1 km açıkta 8 metre derinlikte ulaşıldı. Balıkçıları arama çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış kayboldu. Kayıp balıkçılar için 114 kişinden oluşan deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kayıp şahıslar denizden, karadan ve havadan aranırken Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli botta bulunan yerli üretim row cihazının desteğiyle, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta, 8 metre derinlikte kayıp olan balıkçılara ait tekne tespit edildi.

Karabahçe Mahalle Muhtarı Dursun Ali Ulutaş, "Tekne sahil güvenlik aramasında bulundu. Sahil güvenlik, teknenin düz olarak 8 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Balıkçılar ise hiç durmandan aranıyor. Ekipler havadan, karadan ve denizden çalışıyor. İnşallah hayırlısıyla bulunacaklar" dedi.