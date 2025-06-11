Kayıp Avukat Kevser Bali Evine Döndü

Kayıp Avukat Kevser Bali Evine Döndü
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Marmaris'te kaybolan kamu avukatı Kevser Bali, sağlık durumu iyi olarak evine döndü. Ailesi endişe içindeyken, telefonunun kırılması nedeniyle kendisine ulaşılamamıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren ulaşılamayan kamu avukatı Kevser Bali, evine döndü.

Dün sabah iş yerine gitmek üzere evden ayrılan ve en son saat 12.00'de bir yakınıyla iletişim kuran Kevser Bali'den haber alınamaması üzerine ailesi endişelenmiş, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, Kevser Bali'nin tansiyon ve şekerinin düşmesi sonucu hafif bir baygınlık geçirdiği, bu esnada telefonunun da düşerek kırıldığı öğrenildi. Telefonunun çalışmaması nedeniyle ailesine ulaşamayan Bali, bugün öğleden sonra yakındaki bir kişiden telefon alarak babasını aradı ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha sonra evine dönen Avukat Kevser Bali'nin sağlık durumunun iyi olduğu, emniyette kayıp ilanıyla ilgili ifade vereceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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