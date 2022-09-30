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Kayıp avcıyı arama çalışmalarına Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı da katıldı

3. Sayfa Haberleri

Kayıp avcıyı arama çalışmalarına Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı da katıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda yaklaşık 96 saattir sonuç alınmayınca çalışmalara Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekipleri devreye girdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda yaklaşık 96 saattir sonuç alınmayınca çalışmalara Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekipleri devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun 4 gün önce sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Tosun'u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını İlçeye bağlı Habipler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede; jandarma, AFAD, Beşir Derneği ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 96 saattir devam eden aramalardan sonuç çıkmayınca bu defa devreye Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekipleri girdi.

Ekiplerin karadan arama çalışmaları devam ederken Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'ndan kalkan özel donanımlı helikopter bölgedeki dağları didik didik aramaya başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Helikopter Germencik Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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