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Kayıp avcıyı arama çalışmaları 3'üncü günde de sonuçsuz kaldı

3. Sayfa Haberleri

Kayıp avcıyı arama çalışmaları 3'üncü günde de sonuçsuz kaldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda 3'üncü günde de sonuç alınamadı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda 3'üncü günde de sonuç alınamadı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun 3 gün önce sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tosun'u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri arabasını Habipler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede; jandarma, AFAD, Beşir Derneği ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışmalarını sürdürürken, Tosun'u arama çalışmaları üçüncü gününde de sonuçsuz kaldı. Gün içerisinde yapılan aramalarda da Tosun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmaların yeni günün ilk ışıkları ile birlikte yeniden başlayacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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