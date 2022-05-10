Kayıp alzheimer hastası 6 gündür her yerde aranıyor

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Aydın il sırına yakın olan kırsal mahallede 6 gün önce kaybolan alzheimer hastası 82 yaşındaki Mehmet Arkan için Aydın'da da arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'a bağlı kırsal Akkovanlık Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Arkan, 4 Mayıs Çarşamba günü ayrıldığı evine geri dönmedi. Arkan'ın sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler en son Aydın il sınırında bulunan ormanlık alan çevresinde görülen yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Arkan'ın kaybolduğu bölgenin iki ilin sınırında yer alması nedeniyle Aydın AFAD ekiplerinden destek istendi. Aydın AFAD Müdürlüğü ekipleri de 1 arama kurtarma aracı ve 3 arama kurtarma teknisyeni ile bölgeye ulaşarak Karpuzlu ilçesinin kırsal kesimlerinde arama çalışması başlatırken, Arkan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa