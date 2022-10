Kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları 11'inci günde

Kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları 11'inci gündeHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 gün önce kaybolan alzheimer hastası Neciba Yücedağ, her yerde aranıyor.

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 gün önce kaybolan alzheimer hastası Neciba Yücedağ, her yerde aranıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 11 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzheimer hastası Neciba Yücedağ bir daha geri dönmedi. AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara, polis, jandarma, belediye, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Ekipler, boş arazileri, dere kenarları, sazlık ve kanalizasyon hattındaki rögarları tek tek arıyorlar.

Çalışmalara katılan ilçedeki dağcı ve sporcular da çevre köylerden başlayarak ilçe merkezine doğru arazide aramalarını sürdürüyor. Polis ve AFAD ekipleriyle beraber ilçenin her yerini arama çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlarda destek veriyor. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübünün Başkan Yardımcısı Çetin Yorgun, "Malum Neciba annemizi 11 gündür kayıp ve bulunmuyor. Bizde dernek olarak gece gündüz her yerde arıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıktık. Mezarlıklara baktık, mahallere baktık İnşallah bulacağız. Her geçen gün korku riski artıyor. Çünkü çok üzücü bir durum. Herkes seferber olmuş durumda. Bulana kadar var gücümüzle çalışacağız. Allah yardımcısı olsun İnşallah. Polis ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına ilk günden buyana destek veriyorlar. Yani herkes birlik içesinde arıyor" dedi.