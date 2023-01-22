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Kayıp adam ormanda yaralı bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kayıp adam ormanda yaralı bulundu

Bartın'da büyükbaş hayvanlarını bulmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, orman içinde yaralı olarak bulundu.

Bartın'da büyükbaş hayvanlarını bulmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, orman içinde yaralı olarak bulundu.

Bartın'da Eyüpoğlu köyünde yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Dönmez otlatmak için saldığı büyükbaş hayvanlarının geriye dönmemesi üzerine gece saatlerinde evden çıkıp ormanlık alana girdi. Saatler geçmesine rağmen geriye dönmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık bölgede arama çalışması başlatıldı. Çok sayıda Jandarma ve AFAD personeli tarafından yürütülen çalışmalarda yaşlı adam evinden 5 kilometre uzaklıkta orman içinde yaralı halde bulundu.

Jandarma ekiplerince ormanlık alandan çıkarılan ve 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bartın Devlet Hastanesine getirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yaşar Dönmez Jandarma Bartın AFAD 3. Sayfa Haberler

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