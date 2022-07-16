Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu Kayseri'de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Kayseri'de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda kaybolduğu öğrenilen H.Y. (7), A.Y. (3) ve S.Y. (8) kardeşlerin ailesini bulmak için Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin telaşlı davranışlarından şüphelenen ekiplerce yapılan araştırmada H.Y.'nin kaybolan kardeşlerin annesi olduğu belirlendi. Kaybolan 3 çocuk, ekiplerce anne H.Y.'ye teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı Güven Timleri Kayseri 3. Sayfa Haberler

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