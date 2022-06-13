Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor

Denizli'de kendilerinden 4 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile Serinhisar'da ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe akşamı buluşup arabayla yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu gençlerin kullandığı otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da arazide parçalanmış halde bulundu.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı. Yakınlarını endişeli gözlerle takip ettiği çalışmalarda, su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan çalışmalar devam ediyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa