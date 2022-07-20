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Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı. Bir vatandaşın, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi. Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı. Gözü yaşlı aileler ise çocuklarından gelecek olan mutlu haberi bekliyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kıralan Denizli su 3. Sayfa Haberler

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