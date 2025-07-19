Kayıp 17 Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşlisarıkaya köyü Sedo mezrasında 4 gündür kayıp17 büyükbaş hayvanı jandarma bularak sahibine teslim etti.

Üzümlü ilçesi kırsalında kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu. 16 Temmuz 2025 günü saat 10.30 sıralarında Üzümlü ilçesi Kureyşlisarıkaya köyü Sedo mezrasında ikamet etmekte olan A.A, S.K. ve H.K. isimli şahıslar 17 adet büyükbaş hayvanlarının otlattıkları mezrada 4 gündür kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca kayıp hayvanların bulunması ile ilgili Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığından görevlendirilen Asayiş Timleri ve Suç Araştırma (JASAT) timlerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, kayıp 17 adet büyükbaş hayvan 17.07.2025 günü saat 14.30 sıralarında Çayırlı ilçesi Büyükyayla köyüne bağlı Gehmut bölgesinde bulunarak hayvan sahiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN