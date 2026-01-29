Küçük Ali için umutlandıran haber Adana'dan geldi

Antalya'nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun Adana'da görüntülendiği bilgisi aileyi umutlandırdı.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve geldi. Montunu aldıktan sonra evden yürüyerek uzaklaşan Ali'den bir daha haber alınamadı. Aile küçük çocuk için polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra, AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar Ali Biçer'in bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Küçük çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan arazi ve ormanlık alanda ekipler arama çalışması yaptı.

Adana'da kameralara takıldı

Ekipler bölgedeki su kuyuları ve ağaçlık alanlarda Ali Biçer'e ait bir iz aradı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken aileyi umutlandıran haber emniyetten geldi. Baba Utku Biçer, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yapılan kontrollerde 11 yaşında oğlu Ali Biçer'in Antalya Otogarı'ndan Adanaya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini belirterek, Adana Otogarı'nda KYGS sistemine entegre edilen YTS (Yüz Tanıma Sistemi) kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin dün akşam saatlerinde kendilerine verildiğini söyledi. Yaşanan gelişmenin ardından Antalya'da devam eden arama çalışmaları sona ererken, Adana Emniyeti küçük çocuğun bulunarak ailesine teslim edilmesi için çalışma başlattı. - ANTALYA