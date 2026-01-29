Haberler

Küçük Ali için umutlandıran haber Adana'dan geldi

Küçük Ali için umutlandıran haber Adana'dan geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki Ali Biçer'in Adana'ya gittiği kameralarda tespit edildi. Ekipler, çocuğun ailesine ulaşmak için çalışmalara başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun Adana'da görüntülendiği bilgisi aileyi umutlandırdı.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve geldi. Montunu aldıktan sonra evden yürüyerek uzaklaşan Ali'den bir daha haber alınamadı. Aile küçük çocuk için polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra, AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar Ali Biçer'in bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Küçük çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametinde bulunan arazi ve ormanlık alanda ekipler arama çalışması yaptı.

Adana'da kameralara takıldı

Ekipler bölgedeki su kuyuları ve ağaçlık alanlarda Ali Biçer'e ait bir iz aradı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken aileyi umutlandıran haber emniyetten geldi. Baba Utku Biçer, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yapılan kontrollerde 11 yaşında oğlu Ali Biçer'in Antalya Otogarı'ndan Adanaya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini belirterek, Adana Otogarı'nda KYGS sistemine entegre edilen YTS (Yüz Tanıma Sistemi) kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin dün akşam saatlerinde kendilerine verildiğini söyledi. Yaşanan gelişmenin ardından Antalya'da devam eden arama çalışmaları sona ererken, Adana Emniyeti küçük çocuğun bulunarak ailesine teslim edilmesi için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi