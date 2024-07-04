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Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı... O anlar kamerada

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Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı... O anlar kamerada

MARDİN - Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç'nin önünü kesti. Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.C. serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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