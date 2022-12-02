Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan damada 6 yıl hapis

Bolu'da kayınvalidesine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu" diyen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılında Bolu'nun merkeze bağlı Civril köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki V.D., damadı R.A. ile kızını ziyarete geldi. Kızı ve damadının yanında yaklaşık 23 gün kalan V.D., Bolu merkezde bulunan akrabalarına gitmek için R.A.'dan yardım istedi. R.A.'nın aracına binerek yola çıkan V.D, otomobil içerisinde damadı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Kayınvalidesinin şikayeti üzerine R.A. hakkında "kan veya kayın hısım ilişkisinde bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

"Zorla beni öpmeye başladı"

Cinsel saldırı iddiasıyla açılan davanın duruşması, Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada dinlenen kayınvalide V.D., damadı ve kızının 10 yıldır evli olduğunu ve şiddetli geçimsizlik problemi yaşadıklarını belirterek, "Olay akşamı damadımla akrabamın yanına gitmek isterken, beni ıssız bire yere götürdü. Zorla beni öpmeye başladı, sonra da arabanın dışına çıkardı. Burada da tacizlerini sürdürdü. Çantamdan çakıyı çıkarıp, 'Seni öldürürüm. Beni gideceğim yere bırak' diye bağırdım ve tacizden vazgeçti. Hatta kendisine 'Bırak beni, ben bir anneyim' diye de bağırdım. Kendisinden şikayetçiyim. Bu olaydan sonra çok çirkin olaylar da ortaya çıktı. Yengem beni arayıp, damadımın aynı olayı kendisine de yaptığını, ayrıca amcasının kızına da cinsel istismarda bulunduğunu hatta amcasının korktuğundan dolayı evini taşımak zorunda kaldığını söyledi" dedi.

"Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu"

Savunması için söz hakkı verilen R.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kayınvalidem ile arabaya bindik. Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu. Yolda giderken başım ağrıdı ve kayınvalidemden hap istedim. Bana 2 renkli hap verdi. Bir süre sonra sersemlemeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum, yakınlaşmamız olmuş olabilir ama zorla kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği R.A.'nın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - BOLU