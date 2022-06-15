Kayınvalidesi ile kayınpederini vahşice öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında Khodarahmi'nin akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmetti.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp ardından parçalayan ve 3 ay derin dondurucuda saklayan Mohammad Khodarahmi ile maktüllerin kızlarının yargılanmasına devam edildi. Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktullerin kızları tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık kız kardeşler Shırın ve Shahrazad Baktıarı, anne ve babalarının naaşını İran'a götürmek istediklerini söyleyerek "Bu babamın vasiyetiydi. Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babamın ölüm nedeni 'adli vaka' olarak kayıtlara geçtiğinden cenazelerini İran'a götüremiyoruz. Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Bunun için de mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Maktullerin damadı olan tutuklu sanık Khodarahmi'nin avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Khodarahmi'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlanmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca maktullerin ölüm belgesinde düzenleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İran İstanbul Başkonsolosluğu'nun 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduğu anlatılmıştı. İhbarda Mohammad Khodarahmı'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı (70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtilmişti. Mohammad Khodarahmi'nin 'canavarca hisle, eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ölenlerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın da 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa