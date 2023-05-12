Kayınpederini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Şişli'de kayınpederini öldüren sanık Ersin Sertçelik, tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti herhangi bir indirim uygulamadan kararını açıkladı.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul'un Şişli ilçesinde, kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce aracıyla ezip, sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle vurarak öldüren tutuklu sanık Ersin Sertçelik'in yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadan Ersin Sertçelik hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Şişli'de 23 Haziran 2022'de aralarında husumet bulunan kayınpederini araçla ezdikten sonra pompalı tüfekle öldüren Ersin Sertçelik'in 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

"ÖLENE KADAR HAPİSTE KALMASINI İSTİYORUZ"

Duruşmada tutuklu sanık Mahir Ersin Sertçelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Mahir Sertçelik'in kızı Meral ile eşi Elmas Sertçelik de katıldı. Duruşmada söz alan müştekiler, sanık Sertçelik'in ölene kadar hapiste kalmasını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediklerini söylediler.

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Alınan savunma ve beyanların ardından savcı, mütalaasını tekrarladı ve sanığın 'tasarlayarak adam öldürme' suçu kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya katılmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ersin Sertçelik'i, maktul Mahir Sertçelik'i bilerek ve isteyerek 'kasten öldürme' suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.