Kayınpederine şafak vakti pusu kuran damat yakalandı: Namusumu temizledim

SAMSUN - Samsun'da kayınpederine şafak vakti pusu kurarak pompalı tüfekle ağır yaralayan damat yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde dün sabah saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Derya B. şiddetli geçimsizlik yaşadığı 8 yıllık eşi Ali B.'den boşanmak için bir ay önce dava açıp babasının evine döndü. Mahkeme Ali B. hakkında hem eşi hem de eşinin anne-babasının yanına bir ay süreyle yaklaşmama kararı verdi. Kararın bitmesine 2 gün kala damat Ali B., Samsun Meyve ve Sebze Hali'nde çalışan kayınpederi İbrahim B.'yi takip edip sokakta işe gitmek için arkadaşının aracını beklediği sırada pompalı tüfekle karşısına çıktı. Damat, kayınpederine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde kalarak yaralanan 3 çocuk babası İbrahim B., arkadaşını telefonla arayarak "Vuruldum yetiş" diyerek yardım istedi.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sokak ortasında yaralı olarak bulunan İbrahim B., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetine koruduğu öğrenildi.

Bugün polis tarafından gözaltına alınan damat Ali B., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerindeki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliye önünde görüntüsünü çeken basın basın mensubuna Ali B.'nin " Çek abi çek namusumu temizledim. Namus davası. Namus boşanma yok. Namus namus" demesi dikkat çekti.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.