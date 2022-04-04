Kayınbabası tarafından ölüm emri verilen kadın sığınma evine yerleştirildi - Haberler

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Kayınbabası tarafından ölüm emri verilen kadın sığınma evine yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayınbabası tarafından ölüm emri verilen kadın sığınma evine yerleştirildi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinden kaçıp Adana'ya geldiği için kayınbabası tarafından ölüm emri verildiği öne sürülen kadın, polis tarafından kadın sığınma evine yerleştirildi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinden kaçıp Adana'ya geldiği için kayınbabası tarafından ölüm emri verildiği öne sürülen kadın, polis tarafından kadın sığınma evine yerleştirildi.

Bir yıl önce ayrıldığı, ancak birlikte yaşadığı şahıs cezaevine girince kayınbaba baskısından bunalıp evden kaçan Yasemin B. (26) bir hafta boyunca Adana'da parkta yaşadı. Daha sonra kayınbabası Abdulcelil Ç. tarafından ölüm emri verildiğini ileri sürerek yardım isteyen Yasemin B.'ye Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sahip çıktı.

Kadını gidip parktan alan polis, ifadesini aldıktan sonra onu kadın sığınma evine yerleştirdi. Kayınbabaya ise tehdit suçlamasından işlem başlatılıp uzaklaştırma kararı çıkartıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus, Mersin, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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