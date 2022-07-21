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Kayınbaba sokakta damadını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da iddiaya göre bir şahıs, damadını ve damadının yeğenini sokakta bıçakladı.

Diyarbakır'da iddiaya göre bir şahıs, damadını ve damadının yeğenini sokakta bıçakladı. Yaralanan damadın ailesi, sopalarla evlatlarını bıçaklayan kayınbabanın evini basmaya çalışınca bu sefer kurşunların hedefi oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesinde dün gece saat 03.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs aralarında husumet olan damadını ve damadının yeğenini sokak ortasında tartışarak bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

İddiaya göre kayınbaba ile damadı arasında yaşanan hadise üzerine bu sefer damadın ailesi, kayınbabanın evini taş ve sopalarla bastı. Gece saatlerinde yaşanan baskında kayınbabanın ailesi, evden damadın ailesine kurşun yağdırdı. Damadın yakınları araçların arkasına saklanarak kurşunlardan kurtulurken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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