Kayganlaşan yolda zor anlar yaşayan vatmana meslektaşı yardım etti

Eskişehir'de yağış dolayısıyla yokuş çıkmakta zorlanan tramvay yolda kaldı. Hem vatmanın hem de yolcuların zor anlar yaşadığı olay başka bir vatmanın yardım etmesiyle sonlandı.

İl genelinde yer yer etkisini gösteren hafif yağmur yağışı, yolların kayganlaşmasına neden oldu. Yunus Emre Devlet Hastanesi yönüne giden bir tramvay da kayganlaşan raylardan nasibini aldı. Eczacılık köprüsünü çıktığı esnada yolda kalan tramvay, vatmanın defalarca deneme yapmasına rağmen yokuşu çıkmadı. Denemelerinin sonuç vermemesiyle yolda yaklaşık 10 dakika hareketsiz kalan tramvay, başka bir vatmanın gelmesiyle tekrar hareket etti. İki tramvay vatmanının araç değişmesiyle seferler normale döndü. Tramvayın yolda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa