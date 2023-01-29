Kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yan yattı: 4 sağlık çalışanı yaralandı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 sağlık çalışanı yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi girişinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 AAY 652 plakalı Ford marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde bulunan M.E., Z.K. ve K.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarda Altınyayla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların Altınyayla İlçe Hastanesinde görevli sağlık çalışanları olduğu öğrenildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altınyayla Hisarcık Sivas 3. Sayfa Haberler

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