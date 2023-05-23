Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Erzincan'da yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada 1 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bahçe Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.B.M. kontrolündeki 24 ABE 433 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sağından yanaşması ve yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan yolcu M.B.D. kafasını cama vurarak yaralanırken çevredekilerin müdahalesiyle kaldırıma yatırılarak ilk yardım yapıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü emniyet kemerini takmasından dolayı herhangi bir yara almazken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından araç otoparka çekildi. Yaralının omuriliğinde kırık olduğu ancak herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN